В тюремной больнице Ухты умер осужденный из-за халатности врача

Теперь он сам отправится за решетку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ухте вынесен приговор в отношении врача тюремной больницы, из-за халатности которого умер пациент-осужденный, сообщает Следком по Коми.

В октябре 2018 года осужденному в Ухтинской городской больнице № 1 сделали необходимую операцию. После чего перевели обратно в ведомственное учреждение. При этом начальник ЛПУ-18 понимал, что там нет анестезиолого-реанимационной службы, отсутствуют кислородное обеспечение. Там вообще был только один дежурный фельдшер.

Состояние больного ухудшалось с каждым днем. Другие медики об этом говорили, но начальник ЛПУ-18 игнорировал. В результате пациент из-за прогрессивного ухудшения состояния здоровья скончался.

Суд признал врача виновным в халатности и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.

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