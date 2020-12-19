В Коми сгорело хозяйство индивидуального предпринимателя

Фото: архив КП

Ночью 18 декабря, в 03:10, в пожарно-спасательную службу Усть-Куломского района поступило сообщение о возгорании хозяйственных построек индивидуального предпринимателя, расположенных на 7 километре автодороги Югыдъяг – Белоборск.

Огнеборцы прибыли к месту пожара через 6 минут. Они обнаружили горящие деревянную баню и дровяник на участке. С огнем боролись почти три часа. Спасти хозпостройки не удалось, они были полностью уничтожены огнем. Он даже успел повредить колеса находившегося на участке автопогрузчика «KAPA». Разбушевался пожар потому, что его поздно обнаружили.

На тушение пожара были привлечены 4 человека и 2 пожарные автоцистерны 144-й пожарной части Коми республиканской противопожарной службы. Причиной пожара, по предварительным сведениям, послужило нарушение требований пожарной безопасности при устройстве отопительной печи.

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