В Коми ищут пропавшего мужчину с провалами в памяти и кинжалом на шее

Фото: "ЛизаАлерт Коми"

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Коми» обратились в соцсети «ВКонтакте» с призывом помочь найти пропавшего уже несколько месяцев назад человека.

Житель села Корткерос Федор Попов может страдать провалами в памяти. С 11 августа о его местонахождении ничего неизвестно.

Возраст: 55 лет.

Приветы - рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светло-голубые. Особая примета - татуировка кинжала на шее.

В чем был одет в момент пропажи - неизвестно. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или в полицию по номеру 02.

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