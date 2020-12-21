В Сыктывкаре машина сбила мужчину и уехала

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 20 декабря, в Сыктывкаре водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 21:14. Неустановленный водитель за рулем неизвестной машины ехал по улице Карла Маркса. Напротив дома №150 он сбил мужчину 1957 года рождения. Тот переходил дорогу вне пешеходного перехода. Водитель скрылся с места аварии.

В результате ДТП пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом плеча. Пострадавшего госпитализировали. Что же касается водителя, то его ищет полиция.

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