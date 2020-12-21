Ухтинцы отсудили более 200 тысяч рублей у авиакомпании «ЮТэйр»

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Семейная пара обратилась в суд с иском к авиакомпании «ЮТэйр», чтобы взыскать с нее убытки, понесенные отменой рейса Ухта – Москва. В итоге они получили более 200 тысяч рублей

Оказалось, что они приобрели билеты на рейс Ухта - Москва на 28 января, чтобы 29-го отправиться по маршруту Москва - Денпасар. Также туристы забронировали гостиницу. Однако рейс из Ухты авиакомпания отменила без объяснения причин. Об отмене рейса пассажирам стало известно после прохождения предполетного досмотра.

В результаты ухтинцы понесли расходы в виде стоимости авиабилетов, оплаты предпочтительного места в самолете и штрафные санкции за отмену брони в гостинице. Претензию ухтинских туристов «ЮТэйр» оставил без удовлетворения. В связи с этим они были вынуждены обратиться в суд.

В иске пара просила взыскать с авиакомпании расходы, а также неустойку и штраф в размере 50% от присужденных сумм. Ответчик на судебное заседание не прибыл, а письменный отзыв не предоставил. Суд исследовал материалы дела.

В общей сумме ухтинцы понесли убытки в размере 80 920 рублей, из которых более 12 тысяч рублей составил штраф за отмены брони в гостинице.

Суд отметил, что авиакомпания не предоставила доказательств, которые бы подтверждали, что отмена рейса вызвана причинами, независящими от перевозчика. В деле также не указаны обстоятельства непреодолимой силы, которые бы могли служить основанием, чтобы освободить «ЮТэйр» от ответственности. Отмена рейса привела к тому, что туристы не попали на стыковочный рейс, вылетающий из Москвы в Денпасар.

Суд также учел, что авиакомпания располагает достаточным парком воздушных судов. Следовательно, «ЮТэйр» мог проявить достаточную степень осмотрительности в сложившейся ситуации для минимизации возможных неблагоприятных последствий.

В итоге суд решил: взыскать с ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" в пользу ухтинца убытки в размере 34 405 рублей, неустойку 34 405 рублей, штраф 34 405 рублей, а всего 103 215 рублей. В пользу ухтинки взысканы убытки 46 595 рублей, неустойка 46 595 рублей, штраф 46 595 рублей, а всего 139 546 рублей. Всего в пользу семейной пары присуждено 242 761 руб. Как передает «Комиинформ», решение суда не вступило в законную силу.

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