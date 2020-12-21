Названа безвредная доза алкоголя на Новый год

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В новогоднюю ночь можно позволить себе один-два бокала шампанского. В таком количестве напиток принесет пользу, а не вред организму. Об этом рассказала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина.

В малых дозах игристое вино расслабляет, заряжает энергией, поднимает настроение. Но если человек не сможет ограничиться парой бокалов, то он должен быть готов к тому, что положительная составляющая напитка перейдет во вред, – отметила Кошечкина.

Шампанское из-за углекислого газа, ускоряющего процесс опьянения, быстрее других напитков «ударяет в голову». Поэтому людям с хроническими заболеваниями, индивидуальной непереносимостью напитка, будущим мамам он противопоказан вовсе. Как передает РГ, в этом случае эксперты предлагают заменить шампанское лимонадом или газированной водой с яблочным соком.

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