Воркутинца арестовали за то, что он снял со стекла тонировку

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Воркуте 53-летнего местного жителя арестовали за неповиновение законному распоряжению сотрудника ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

На бульваре Пищевиков полицейские остановили автомобиль «Тойота Ленд Крузер». На передние боковые стекла иномарки была нанесена затемняющая пленка. За рулем находился 53-летний местный житель. Инспектор разъяснил ему, что тонирование стекол не должно превышать установленный уровень светопропускаемости. В связи с этим инспектор собирался измерить этот показатель. Полицейский предупредил, что до этого момента снимать пленку нельзя. Однако мужчина проигнорировал полицейского и сорвал тонировку.

На мужчину завели административное дело. Воркутинца задержали и поместили в спецприемник. Суд арестовал нарушителя на двое суток.

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