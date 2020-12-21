Более четырех тысяч человек наказали в Коми за нарушение масочного режима

Фото: мэрия Сыктывкара

За нарушение правил профилактики коронавируса в Сыктывкаре привлечено к ответственности порядка двух с половиной тысяч граждан. Всего по Коми с марта 2020 года было составлено более четырех тысяч административных материалов, сообщил и.о. министра юстиции РК Алексей Осташов.

Буквально сегодня, 21 декабря, в ходе совместного рейда сотрудников полиции, МЧС, а также представителей других министерств и ведомств в одном из торговых центров Сыктывкара поймали очередных нарушителей масочного режима

Трое посетителей торгового центра «Парма» находились в помещении без маски. На каждого полицией были составлены протоколы о нарушении статьи 20.6.1. КоАП, которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Также сегодня, 21 декабря, были проверены торговые центры «Аврора» и «Калевала», где нарушений выявлено не было, сообщает пресс-служба мэрии.

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