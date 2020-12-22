Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 21 декабря, в Сыктывкаре за вечер сбили двух пешеходов. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Первая авария произошла в 16:50 на улице Савина. 57-летний мужчина ехал за рулем Mitsubishi L200 в сторону Школьной. В районе дома №91 водитель иномарки сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП у 72-летнего пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Вторая авария произошла в 17:30 в Эжве. 43-летний мужчина, управляя автобусом ПАЗ, двигался по улице Мира в сторону Маяковского. В районе дома №30 водитель сбил 44-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы грудной клетки и правого плеча.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре машина сбила мужчину и уехала

Сам пешеход нарушил ПДД (подробнее)