Стала известна судьба пропавшего в Коми мужчины с кинжалом на шее

Фото: «ЛизаАлерт Коми»

В Коми завершились поиски 55-летнего жителя села Корткерос Федора П. Мужчина ушел из дома еще несколько месяцев назад, и с тех пор он нем ничего не было известно.

В ориентировке сообщалось, что Федор страдает провалами памяти, что усложнялись поиски, которые шли с 11 августа. Отличительной чертой пропавшего значилась татуировка на шее в виде кинжала.

Сегодня, волонтеры отряда «ЛизаАлерт Коми» опубликовали информацию о том, что мужчина был найден. Они поблагодарили всех причастных к поисковым работам: журналистов и неравнодушных жителей республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми разыскивают женщину

Пропала она при загадочных обстоятельствах (подробности)