Жители Сыктывкара укрыли коврами теплотрассу

Они сами утеплили поврежденный участок трубы подручными средствами – ковром.

Жители улицы Зои Космодемьянской в Сыктывкаре, устав ждать ремонта изоляции теплосетей, сами утеплили поврежденный участок трубы подручными средствами – ковром.

Еще в апреле 2020 года выявили повреждения изоляции теплосети в районе домов № 22 и 22б на улице Зои Космодемьянской в Сыктывкаре. Общественники обратились к местным властям. Администрация провела работы с собственником трубы, после чего один участок около дома № 22 был отремонтирован.

Однако другой поврежденный участок в районе дома № 22б остался без ремонта и утепления. Осенью активисты Народного фронта повторно обратились к властям Сыктывкара для принятия мер по этому поводу, однако и тогда реальных действий не последовало.

В итоге в декабре, когда уже начались морозы, достигавшие температуры ниже 25 градусов, кто-то из жителей утеплил трубу собственным ковром. Сигнал об этой ситуации, а также о том, что поврежденный участок так и не был отремонтирован, люди направили в ОНФ.

«Оголенная труба - это потеря тепла и холодные батареи в квартирах жителей. И, конечно, ковер на неотремонтированной трубе - это горечь и отношение местных жителей к бездействию тех, кто отвечает за данную коммуникацию. Мы еще раз обратились в администрацию Сыктывкара по этому вопросу и будем добиваться результата», - прокомментировала член регионального штаба ОНФ Валентина Анфилатова.

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