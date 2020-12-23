Для автомобилистов в Коми открыли еще шесть ледовых переправ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства чрезвычайных ситуаций.По данным ведомства, для автомобилей грузоподъемностью до пять тонн работает переправа через реку Сысола на территории Койгородского района. Она служит сообщением между селами Подзь и Иван-Чомья.Также открыты переправа через реку Вымь на территории Княжпогостского района сообщением между городом Емва и селом Княжпогост (2 тонны), а также между Емвой и селом Турья (2 тонны) и Емвой - Ветью ( 5 тонн).Следующие ледовые переправы расположены через реку Мезень на территории Удорского района сообщением. Между селом Кослан и селом Пысса может проехать транспорт до 10 тонн.А вот через реку Сэбысь на территории Ижемского района сообщением: село Ижма - деревня Ласта допускаются автомобили грузоподъемность 3 тонны.В министерстве добавили, что в Коми действуют 15 переправ – десять автомобильных и пять пешеходных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми открыты ещё три пешеходные ледовые переправы (подробности)