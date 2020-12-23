В Воркуте раскрыли дело о краже 8 тысяч рублей у школьного учителя, сообщает пресс-служба городского суда. Как оказалось, вором был ученик физкультурника.Суд установил, мальчик, воспользовавшись моментом, перевел через мобильное приложение себе сначала одну тысячу рублей, а затем семь. На данные деньги учитель очень рассчитывал, а внезапная потеря средств сильно ударило по его кошельку.Когда школьника поймали, он признал свою вину полностью.– По результатам рассмотрения уголовного дела к несовершеннолетнему применена принудительная мера воспитательного воздействия в виде помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием до достижения им восемнадцатилетнего возраста.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУ трех женщин из Коми мошенники украли больше 130 тысяч (подробности)