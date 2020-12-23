Сегодня, 23 декабря, Совет Койгородского района тайным голосованием выбрал руководителя администрации. За Ларису Ушакову проголосовали 8 народных избранников из 12 присутствующих на заседании, сообщают на сайте администрации.Всего претендентов на эту должность было трое. И все женщины: Татьяна Жабская, Светлана Кустикова, Лариса Ушакова. Депутаты решили провести процедуру тайного голосования. После подсчета голосов оказалось – за Ушакову Л.Ю. проголосовало — 8 депутатов, за Кустикову С.М. – 4 депутата.Официально осуществлять свои полномочия по решению вопросов местного значения Лариса Ушакова будет с 24 декабря 2020 года.Напомним, ранее Лариса Ушакова уже избиралась руководителем администрации МР «Койгородский» и исполняла свои обязанности до окончания контракта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавой администрации Печоры стал Валерий Серов (подробности)