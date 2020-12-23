Сегодня, 23 декабря, Совет Сыктывдинского района выбрал руководителя администрации. Им стала Любовь Доронина.Комиссией на конкурс было допущено два кандидата. Это действующий лидер района Любовь Доронина и директор мебельной фабрики «Север» Герман Сидоренко. Оба кандидата представили свою программу депутатам.Герман Сидоренко основной упор сделал на необходимости выстраивания эффективного механизма взаимодействия бизнеса и власти. Он отметил также важность создания новых рабочих мест в муниципалитете.Любовь Доронина упор делала на то, что она – практически коренной житель Сыктывдинского района. Здесь прошло её детство, годы обучения и вся трудовая биография. Она не понаслышке знает все чаяния жителей района, его проблемы. Из основных стратегических приоритетов в развитии района, она назвала строительство и капремонт социальных объектов, модернизацию и реконструкцию ЖКХ, ремонт дорог, улучшение условий предпринимательской деятельности, прежде всего через создание перерабатывающих производств, поддержку инициатив в сфере туризма.В результате открытого голосования все 19 депутатов проголосовали за кандидатуру Л. Дорониной.Напомним, она была назначена исполняющей обязанности руководителя районной администрации в конце ноября 2018 года. Ее предшественник Олег Лажанев ушел в отставку после обвинения в злоупотреблении своими полномочиями.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Койгородском районе депутаты тайно выбрали главу (подробности)