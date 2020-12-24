Прокуратура Сосногорска провела проверку в отношении тюменского предприятия, которая вывела, что требования антикоррупционного законодательства в деятельности организации нарушена.Так, компания наняла нового работника и в соответствии с законом «О противодействии коррупции» при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности госслужбы, в течении двух лет после его увольнения со службы работодатель был обязан в десятидневный срок сообщать бывшему работодателю о заключении данного договора. Сделано этого, по данным ведомства, не было.В отношении ООО и его генерального директора были возбуждены административные дела по факту привлечения к трудовой деятельности бывшего госслужащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом.Мировой судья судебного участка №2 Калининского судебного района накануне подверг организацию и ее руководителя штрафу в размере 120 тысяч рублей.В настоящее время решения суда в законную силу не вступили.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми на коллегии прокуратуры региона обсудили уровень преступности и коррупцииВ республике на 100 тысяч населения приходится 1026 преступлений (подробности)