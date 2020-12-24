В среду, 23 декабря, на объездной Сыктывкара вахтовый автобус НефАЗ врезался в металлобетонное ограждение. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 11:30. 51-летний мужчина ехал за рулем автобуса со стороны Кирова в направлении Сыктывкара. На втором километре дороги водитель не справился с рулевым управлением. Из-за этого автобус врезался в металлобетонное ограждение.В результате ДТП пострадала 37-летняя пассажирка НефАЗа. Он попала в больницу с закрытой травмой грудной клетки. Водитель автобуса к ответственности за нарушение правил дорожного движения всего привлекался 31 раз, стаж управления авто с 1987 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Сыктывкаре ПАЗ врезался в Daewoo: пострадал пассажир легковушкиИнцидент произошел в Эжвинском районе (подробнее)