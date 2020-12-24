В четверг, 24 декабря, Ижемском районе «Газель» провалилась под лед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на автодороге Ираель – Усть-Цильма. Грузовая «Газель» ехала по необорудованной ледовой переправе через реку Печора. В 250 метрах от берега она частично провалилась под лед.По предварительным данным, груженная машина выехала на переправу под знак «Въезд запрещен». В МЧС подчеркнули, что ледовая переправа не открыта, так как еще не готова к эксплуатации. Сейчас там ведутся работы по намораживанию льда. Водитель «Газели» в результате случившегося не пострадал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Усинске мужчина провалился под ледПострадавший получил переохлаждение (подробнее)