В среду, 23 декабря, на рынке в Койгородке «Лада Веста» сбила 64-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по КомиКак рассказали в ведомстве, авария произошла в 9:50. 62-летняя женщина ехала за рулем «Лады» по улице Мира в сторону Советской. На территории торговых точек автомобиль сбил пешехода. В результате ДТП 64-летняя женщина-пешеход получила ушибы левой голени и поясницы. Госпитализация пострадавшей не понадобилась.Водитель «Лады» к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекалась. Стаж управления авто с 2018 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Сыктывкаре за вечер сбили двух пешеходовОдна авария произошла в Эжве, а другая – на улице Савина (подробнее)