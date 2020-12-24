Главой администрации Удорского района стал Николай Жилин. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.Вопрос об избрании руководителя администрации рассматривали депутаты местного Совета. Информация о проведении конкурса на эту должность была опубликована в районной газете «Выль туйод», на сайте администрации района, а также в социальных сетях. Заявления поступили от Николая Жилина и руководителя администрации ГП «Благоево» Олега Клюенко.– За Николая Жилина проголосовало 16 депутатов из 18 присутствующих. К своим обязанностям он приступит с 1 января 2021 года сроком на 5 лет, – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Главой администрации Печоры стал Валерий СеровОн будет занимать эту должность в течение пяти лет (подробнее)