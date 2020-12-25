Мемориальную табличку вернули на прежнее место на пересечении улицы Домны Каликовой и Советской. О работе по сохранению исторической памяти муниципальное предприятие «Дорхоз» рассказало на своей страничке «Вконтакте».«Открытие мемориальной доски состоялось в далеком 1971 году и со временем доска утратила свой первозданный вид. На этой доске, внимательно присмотревшись, можно разглядеть надпись: «Дочери Коми народа, героине гражданской войны в Коми крае». Но разве может мемориальная доска» Дочери Коми народа», спрятавшаяся в тени берез, быть преданной забвению?! И мы не смогли пройти мимо этого объекта культурного наследия республиканского значения. Мы взяли на себя обязательства по реставрации памятной доски нашей землячки», – отметили в «Дорхозе».В начале декабря работники предприятия доставили доску в мастерскую предприятия и приступили к её восстановлению: сняли грязный налет с чугунной плиты и покрасили её, подготовили новые стойки. Самым сложным и ответственным мероприятием, по мнению самих работников, оказалось нанесение свежего слоя краски на надпись: пришлось тщательно выводить каждую букву. Качество работ теперь сможет оценить любой горожанин.Просмотреть рабочие моменты восстановления мемориальной доски можете здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Воркуте восстановили памятник летному экипажу полярной авиации (подробности)