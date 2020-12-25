В Ухте следователи зафиксировали еще один случай нападения собачьей стаи. Пострадавший решил обратиться в органы лишь спустя неделю после инцидента.Выяснилось, что 46-летний мужчина оказался окружен бродячими собаками 17 декабря - в тот же день, когда произошел аналогичный случай с горожанкой. Напомним, для женщины встреча со стаей собак окончилась смертью.По данным «Комиинформа», мужчина проходил мимо складов, когда на его пути встала стая животных. Около 7-8 взрослых собак повалили пострадавшего на землю и стали хватать его за конечности. В итоге они оторвали у него фалангу большого пальца руки.Мужчина обратился к следствию накануне, 24 декабря. В настоящий момент решается вопрос о признании горожанина потерпевшим.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ухте стая бездомных собак кидается на местных жителейЖертвой псов стал маленький ребенок (подробности)