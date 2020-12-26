В субботу, 26 декабря, в южных районах Коми будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Ветер ЮВ, В 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -12...-17, днем -8...-13, при прояснении ночью -22...-27, днем -18...-23, на крайнем юго-западе ночью и днем -5...-10°С. В северных районах будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления. В Воркутинском районе ночью и утром мгла. Ветер В, ЮВ 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура ночью -29...-34, при прояснении -37...-42, днем -21...-26, на крайнем северо-востоке -25...-30°СВ Сыктывкаре 26 декабря будет облачно с прояснениями. Снег. Ветер ЮВ 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура ночью -14...-16, днем -8...-10°С, сообщает Коми ЦГМС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)