На переправе через реку Печора в Усинске в полынью провалился вездеход. Фото выложили в соцсети местные жители, которые наблюдали эту картину, проезжая мимо. По их словам, это техника дорожников.Говорят, что эта полынье здесь давно виднеется. Вот двухтонная махина и рухнула в нее. На запрос \\"Комиинформа\\" в ГУ МЧС Коми ответили, что 25 декабря сообщений о происшествии в Усинске в ведомство не поступало.Можно предположить, что вездеход смогли вытащить самостоятельно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБудьте осторожны, выходя из дома 26 декабряСиноптики Коми предупреждают (подробности)