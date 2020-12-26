Трагедия произошла утром в пятницу, 25 декабря, в селе Сысольского района. В 11:09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по улице Победы в селе Визинга.Уже через шесть минут на месте были пожарные. Полыхал деревянный дом. На тушение огня ушло почти два часа. Как позже выяснилось, в доме общей площадью 96 квадратных метров огнем было повреждено всего 15 квадратов. Это была точка возгорания. И именно в ней обнаружили тело 59-летнего мужчины.По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми собаки продолжают нападать на людейИзвестно об очередной жертве животных (подробности)