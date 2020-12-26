С 1 января 2021 года вступят в силу новые запреты и ограничения для курильщиков. Это коснется медучреждений и еще некоторых зданий. Но надежда на затяжку остается. В некоторых местах.Под запрет попадает курение в медучреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. При этом руководители таких предприятий будут обязаны повесить в помещении инструкции по пожарной безопасности и предупреждения о запрете курения. Исключением станут только специально отведенные для этого зоны\\", - сообщает \\"Прайм\\".Напомним, полный запрет на курение уже распространяется на госорганы, детские площадки, пляжи и помещения социальных служб. С 2013 года в России запрещено курение в учебных заведениях, культурных, спортивных и медицинских учреждениях. Курить возле вокзалов, аэропортов, морских и речных портов можно на расстоянии 15 метров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ селе Коми мужчина сжег сам себяИзвестно, что произошло