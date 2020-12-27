Минюст Коми и Адвокатская палата республики подписали соглашение на 2021 год об оказании бесплатной юридической помощи гражданам. Ее можно будет получить во всех городах и районах.Всего по этой программе будет работать 41 адвокат. Список адвокатов с контактными данными, а также информация о категориях граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, и о случаях ее оказания размещены на официальном сайте Министерства юстиции Республики Коми.Дополнительную информацию по вопросам получения бесплатной юридической помощи в Республике Коми можно получить по телефону государственного казенного учреждения Республики Коми \\"Государственное юридическое бюро\\" 8(8212) 206-155.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСбитый пешеход в Ухте получил травмы и наказание от ГИБДДРассказываем, как так получилось (подробности)