Несоблюдение правил благоустройства управляющей компанией и ЖСК были выявлены в Сыктывкаре в пятницу, 25 декабря, в ходе ежедневного выездного осмотра городских территорий. В этот день проверили более 10 дворов по улицам Петрозаводской, Малышева, Тентюковской, а также по Октябрьскому проспекту.Нарушения нашли на Малышева, 24 (ООО «Управляющая компания») и по Октябрьскому проспекту, 194 («ЖСК 38»). Здесь образовалась снежная колея более 10 сантиметров при допустимой норме в пять сантиметров.По выявленным фактам будут подготовлены документы для передачи в административную комиссию для принятия соответствующего решения. Суммы штрафов за данное нарушение: на должностных лиц - от десяти тысяч рублей, на юридических - от ста тысяч рублей. Ранее за некачественное содержание дворов уже были составлены материалы на две управляющие компании.«Если управляющие организации, владельцы и арендаторы административных помещений будут выталкивать снег из дворов и проездов к ним на проезжую часть, то администрация города будет выставлять понесенные расходы по уборке снега управляющим организациям и ТСЖ регрессом», - отметила ведущий специалист группы муниципального жилищного контроля управления ЖКХ администрации города Валерия Потапова.Кроме того, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК должны представить администрацию города в кратчайшие сроки информацию о заключенных ими договорах на уборку и вывозку снега для контроля за исполнением.Рейды будут продолжены в ежедневном режиме, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗимой в Сыктывкаре будет работать 17 бесплатных катков (подробности)