Ижемский районный суд признал генерального директора ООО «МИРЭКС» Кирилла Тихонова виновным в мошенничестве и хищении при строительстве детского сада. Преступник сбежал от правосудия, его объявили в розыск.В декабре 2014 года между администрацией Усть-Цилемского района и ООО «МИРЭКС» был заключен муниципальный контракт на строительство детского сада в селе Усть-Цильме на 120 мест. Цена контракта составила 152 миллиона рублей.Из них подрядчик присвоил свыше 9 миллионов рублей. Гендиректор сдавал на оплату липовые документы о якобы выполненных работах в районную администрацию. Исправно получал оплату и перечислял похищенные средства на счета фирм-однодневок. Кроме того, для выполнения строительных работ гендиректор привлек ряд организаций и физических лиц, с которыми после исполнения ими своих обязательств не расплатился.Детский сад был достроен и введен в эксплуатацию только в 2020 году силами уже других подрядных организаций.Вину в инкриминируемых деяниях руководитель строительной компании не признал. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей. Он также должен выплатить причиненный ущерб на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.Осужденный скрылся от правосудия и объявлен в розыск, сообщает прокуратура Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСкандал в Койгородском районеСцепились не на шутку глава и депутаты (подробности)