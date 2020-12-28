После потепления в выходные дни, в заключительную неделю 2020-го в Коми вновь произойдёт усиление морозов и уже на всей территории региона.Их пик придётся на вторник-среду, когда похолодает до -25...-32С, в восточных районах до -35...-40С.В Новогоднюю ночь, по предварительным расчётам, с выходом очередного циклона, наметится тенденция на ослабление морозов.В течение первого дня Нового года потеплеет до -17...-22С, на юго-западе — до -9...-14С, но в сопровождении снегопадов, сообщает Коми ЦГСМ.Отметим, что по прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, до конца года не ожидается ни одной магнитной бури. Даже малейшего геомагнитного возмущения. И никаких вспышек на Солнце. Желаем вам такого же спокойствия в последние дни этого непростого високосного года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)