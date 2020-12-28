В понедельник, 28 декабря, в Сыктывкаре у водителя фургона Peugeot за рулем случился приступ эпилепсии, и из-за этого произошло ДТП.Авария произошла сегодня около 11.00. Peugeot ехал по улице Первомайской со стороны улицы Бабушкина в сторону Коммунистической. В районе ТЦ \\"Торговый двор\\" водителю стало плохо – у него случился приступ эпилепсии. В результате мужчина потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Haval, который двигался навстречу. Как передает «Комиинформ», водителю фургона вызвали скорую.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Женщина за рулем устроила массовое ДТП в центре Сыктывкара (подробнее)