С 1 по 15 декабря специалисты Россельхознадзора выявили 162 нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов. Большинство из них так или иначе связаны со сроком годности продуктов питания.В декабре нарушителям отправлено 140 предупреждений, возбуждено 26 дел об административных правонарушениях, сообщает ведомство.Всего с начала года в Коми возбуждено 252 административного дела по подобным фактам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДетский сад в Сыктывкаре закупил мешками опасную крупу (подробности)