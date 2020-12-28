В воскресенье, 27 декабря, в Печоре автомобиль Chevrolet Lanos сбил 14-летнего подростка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 15:40. 19-летний водитель Chevrolet ехал по улице Строителей со стороны Советского переулка в сторону улицы Ленина. В районе дома №17 иномарка сбила пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.В результате ДТП 14-летний подросток получил ушибы колен. Госпитализация ребенку не понадобилась. Водитель получил права в 2020 году. За это время уже дважды нарушил правила дорожного движения и был привлечен к ответственности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Микуни водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТПИзвестны последствия для мальчика (подробнее)