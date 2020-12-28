В сентябре этого года в комнате дома по улице Серова микрорайона Лесозавод 54-летний житель Сыктывкара поссорился со своей сожительницей. До этого «возлюбленные» крепко выпивали. Кто что сказал, обвиняемый и не помнит - приревновал. Он жестоко избил женщину. И оставил лежать – пьяную и покалеченную на несколько дней в этой «комнате пыток».Только через несколько дней несчастную в тяжелом состоянии отправили в больницу, где от полученной закрытой черепно-мозговой травмы с осложнениями она скончалась.В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Уголовное дело передано в суд, сообщает Следком по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми полицейские спасли мужчину, который развел костер прямо в доме (подробности)