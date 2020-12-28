Авария с двумя очевидно неравными по массе автомобилями произошла сегодня, 28 декабря, на автодороге Сыктывкар – Эжва.Около 9.40 водитель 1986 года рождения за рулем КамАЗ ехал со стороны Доручастка. На перекрестке Октябрьского проспекта и 1-й Промышленной он стал поворачивать налево в сторону Верхнего Чова на красный сигнал светофора.Он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Toyota Auris под управлением водителя 1992 года рождения, который двигался во встречном направлении со стороны Нижнего Чова в направлении 1-й Промышленной.В результате ДТП пострадала пассажирка Toyota 1985 года рождения. У нее ушибы правой кисти и левой голени. Была госпитализирована.Водитель грузовика за нарушение ПДД в течение года к административной ответственности не привлекался, сообщили в ГИБДД по Сыктывкару.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Печоре Chevrolet сбил 14-летнего подросткаВодитель получил права только в этом году (подробности)