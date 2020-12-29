В МЧС по Коми сообщили, что в республике открылись еще две ледовые переправы для автомобилей. Специалисты проверили толщину льда и пришли к выводу, что дороги готовы к запуску транспорта.Первая переправа находится через реку Печора в Ижемском районе. Она соединяет Ираель – Усть-Цильму. Отмечается, что грузоподъемность переправы – 3 тонны.Вторая дорога открылась в Удорском районе. Здесь через реку Вашка налажено сообщение между Комлан – Ёртом – Шиляево. Грузоподъемность переправы – 7 тонн.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтало известно, когда откроют переправу в районе Усть-Усы для автомобилей (подробности)