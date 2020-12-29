Сегодня, 29 декабря, в столице Коми откроется выставка «Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья». Экспозиция будет выставлена в зале филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».Выставка создана в рамках культурно-просветительского проекта «Помним. Гордимся. Сохраним», который реализуется на средства гранта Главы Республики Коми в области культурно-досуговой деятельности на 2020 год.Экспозиция посвящена празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и сформирована на основе архивных фотоматериалов, предоставленных Ижемским районным историко-краеведческим музеем Республики Коми, Мурманским областным краеведческим музеем и Этнокультурным центром Ненецкого автономного округа.- Выставочная галерея состоит из 30-ти работ. Мы представляем зрителям первую часть нашей планшетной экспозиции, – отмечает Татьяна Барахова, руководитель филиала. – Год 75-летия Победы для нас не заканчивается. В начале следующего года выставка получит содержательное дополнение в виде буклета, который сейчас готовится к печати.Кроме того, в будущем году в рамках проекта «Помним. Гордимся. Сохраним» в Сыктывкаре состоятся концерты военно-патриотической песни, пройдут творческие встречи и кинопоказы документальных фильмов об истории оленно-транспортных батальонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСыктывкарцы могут прикоснуться к мотивам коми-пермяцкого эпоса (подробности)