Вчера, 28 декабря, в селе Ижма внедорожник сбил маленького мальчика. С множественными травмами 7-летнего ребенка положили в больницу.Все случилось в 10 утра возле дома на улице Лесной, 2. «Тойота Лэнд Крузер» проезжал от Дальнего переулка в направлении улицы Чупрова. В это время ребенок решил перебежать дорогу в неположенном месте.В итоге у пострадавшего мальчика диагностировали ушиб мочевого пузыря, травму живота и перелом. Позже выяснилось, что 34-летний мужчина, который был за рулем внедорожника, за этот год уже четырежды привлекался к ответственности за различного рода нарушения ПДД.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Печоре Chevrolet сбил 14-летнего подростка (подробности)