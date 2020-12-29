В понедельник, 28 декабря, в Сыктывкаре микроавтобус Peugeot Boxer врезался в два автомобиля, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 11.15. Мужчина 1972 года рождения ехал за рулем микроавтобуса Peugeot Boxer по улице Первомайской. Напротив дома №53 он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся Lada Priora. После этого микроавтобус столкнулся с Haval.В результате ДТП пострадал водитель Peugeot. Он получил сотрясение и черепно-мозговую травму. Пострадавшего увезли в больницу. К ответственности за нарушение ПДД он привлекался всего семь раз, в течение года — один раз, стаж — с 1990 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Под Сыктывкаром НефАЗ с вахтовиками врезался в ограждениеВ результате ДТП пострадала женщина (подробнее)