Судебные приставы Сыктывкара взыскали коррупционный штраф и арестовали Lexus фигурантки громкого уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.Ведомство завело несколько исполнительных производств в отношении подельницы бывшего главы администрации Княжпогостского района. В частности, речь шла о конфискации легализованных средств, приобретенных преступным путем. Эта сумма составила 14,39 миллиона рублей. Кроме того, фигурантке был назначен полумиллионный штраф.В счет погашения этого долга судебный пристав направила 500 тысяч рублей из средств, изъятых в ходе обыска по месту жительства фигурантки, а затем арестованных судом. 2,9 миллиона рублей зачислены на депозитный счет службы в рамках исполнительного производства о конфискации легализованных средств.В качестве обеспечительной меры суд также наложил арест на автомобиль марки Lexus RX270. Судебный пристав-исполнитель составила акт описи транспортного средства и лишила должника права им пользоваться. После оценки кроссовер будет выставлен на торги.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Приставы Коми арестовали за долги по кредитам автостанцию, склад, квартиру и PorscheВсе это будет выставлено на торги (подробнее)