Врачам, которые устроятся на работу в медицинские учреждения Воркуты, обещают миллион рублей в качестве компенсации. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.По его словам в 2020 году по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология» по целевому направлению обучаются 544 студента, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 141 студент. Помимо этого, ведется и контрактная подготовка специалистов со средним медицинским образованием. Так, 2020 году десять студентов поступили на специальность «лечебное дело» и «сестринское дело».С помощью установленной с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям процентной надбавки к заработной плате в 2020 году удалось привлечь в республику 106 врачей и 234 средних медицинских работника. Финансовое подспорье дают и программы «Земский доктор», «Земский фельдшер». С 2020 года единовременная компенсационная выплата врачам, прибывшим на село, составляет 2 милиона рублей, а фельдшерам – 1 миллион. На середину декабря выплаты по этим программам получили 46 врачей и семеро фельдшеров, которые пришли на работу в центральные районные больницы 17 муниципалитетов Коми.Кроме этого, в 2021 году дополнительно запланировано предоставление мер социальной поддержки в виде единовременной компенсационной выплаты 1 миллиона рублей врачам, которые трудоустроятся в медицинские организации Воркуты.– Мы на это предусмотрели деньги в бюджете и сейчас занимаемся рекрутированием врачей специально для Воркуты. Уверен, что такая комплексная, неснижаемая работа даст нам возможность не сразу, но шаг за шагом улучшать кадровую ситуацию в республике, – сказал глава Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жителям Коми объяснили, почему пожилые врачи лечат больных с COVID-19Оказалось, есть простая причина (подробнее)