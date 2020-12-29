Бездомные собаки и свалки с пищевыми отходами, привлекающие голодных диких животных, становятся главной причиной выхода волков из леса. Об этом заявили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.- Анализ содержания обращений граждан и проведенных должностными лицами проверок позволяет сделать вывод, что одной из основных причин выхода диких животных на территории населенных пунктов является доступность легкой пищи в виде бесхозных собак, собак на привязи, а также свалок пищевых отходов, - сообщили в ведомстве.По данным министерства, данную проблему можно решить несколькими способами. Например, хорошо освещенные улицы и высокие заборы могут обезопасить жителей региона он нападения волков. Также в ведомстве заявили, что отлов беспризорных собак и ликвидация свалок существенно снизят риск появления волков в жилой местности.Жителям республики также посоветовали не кормить бездомных собак, а домашних питомцев держать в загоне или в закрытых помещениях, но не привязи.Напомним, под Сыктывкаром двое голодных волков загрызли пса на цепи в центре села. Животное отбивалось до последнего, но живым из этой схватки выйти не сумел.Еще один случай, который чуть не закончился трагедией, произошел накануне в Княжпогостском районе Коми в посёлке Синдор. Там маленькая собачка ценой своей жизни спасла ребёнка от волка, она выбежала к хищнику и отвлекла его. 10-летний ребёнок смог убежать.В Минприроды также добавили, что в этом году они усилили борьбу с голодными волками. Например, за минувшие 12 месяцев в Коми добыто рекордное количество волков – 256 особей, в том числе 85 в рамках регулирования численности. Для сравнения, в 2019 году было добыто 147 особей волка, в 2018 – 130 особей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он был любимцем семьи»: в посёлке Коми домашняя собачка спасла 10-летнего хозяина от волкаМаленький отважный терьер отдал свою жизнь за мальчика [ВИДЕО]