В Воркуте произошла авария с участием грузовика «Урал» и легковой иномарки «Рено Каптюр». О подробностях ДТП сообщили в пресс-службе Росгвардии по Коми.Сообщается, что столкновение произошло на регулируемом перекрестке улиц Автозаводская и Проминдустрии. По словам очевидцев, удар пришел на лобовую часть легковушки. К счастью, обошлось без жертв, однако в аварии пострадала беременная женщина.Как рассказали в ведомстве, свидетелями ДТп стали сотрудники ОМОН, которые сразу же поспешили помочь участникам аварии.- Росгвардейцы незамедлительно направились к месту происшествия и увидели, что с передней правой пассажирской стороны находится беременная женщина, которая не имела возможности выбраться самостоятельно. Освободив пассажирку, сотрудники ОМОН оказали доврачебную помощь пострадавшей, - прокомментировали инцидент в пресс-службе.Сотрудники ОМОН обогрели женщину одеялом, ведь в городе сейчас стоят морозы, и вызвали ей «скорую». Сейчас женщина находится под наблюдением врачей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре водитель микроавтобуса врезался в два авто и попал в больницу (подробности)