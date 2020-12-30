В Коми осудили 28-летнюю девушка за ложный донос об изнасиловании, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, женщина хотела скрыть от своего возлюбленного тот факт, что она провела ночь с другим, а поэтому решила обвинить его в надругательстве.- Судом установлено, что в августе 2020 года девушка распивала спиртное со своим знакомым. Вернувшись домой, она, чтобы оправдаться перед приревновавшим сожителем, сообщила в правоохранительные органы, что ее собутыльник совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.Факт совершения преступления не подтвердился, в связи с чем девушка сама оказалась на скамье подсудимых за заведомо ложный донос.Вину в содеянном она признала в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы, которое постановил считать условным с испытательным сроком в 1 год.Приговор не вступил в законную силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСыктывкарка обвинила человека в изнасиловании: ее судили за ложный донос (подробности)