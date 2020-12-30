Во вторник, 30 декабря, в Усинске произошел пожар в деревянной двухэтажной школе, здание уцелело благодаря сторожу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 23.14 в поселке Парма. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. Выяснилось, что сторож обходил здание и обнаружил задымление в запотолочном перекрытии, где находится кабельная сборка. Пожар удалось потушить после полуночи.Благодаря грамотным действиям персонала и оперативности пожарных здание школы практически не пострадало – поврежден лишь один квадратный метр потолочного перекрытия, говорится в сообщении.На месте происшествия работали девять человек и три пожарные автоцистерны. По предварительным данным, причиной пожара стали недостатки в конструкции и изготовлении электрооборудования.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Сыктывкаре горела квартира: погибла женщина-инвалидТрагедия произошла в поселке Верхняя Максаковка (подробнее)