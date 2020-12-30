Буквально за два дня до Нового года, 29 декабря, один из жителей Коми выиграл приз в лотерею - 2 280 828 рублей. Он купил билет всего за 40 рублей.По правилам лотереи, чтобы стать обладателем приза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в первом поле билета и не угадать – во втором.Новоиспеченный миллионер из Республики Коми пока не обратился за выигрышем. Поэтому в настоящий момент не известно, сделал он себе подарок в виде билета сам или же получил его от близкого человека.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСотни людей решили стать волшебникамиЧудеса под Новый год (видео)