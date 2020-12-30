Виктор Половников, бывший министр внутренних дел Коми, останется за решеткой еще на полгода. Об этом стало известно после заседания Сыктывкарского городского суда.Так, до 2021 года экс-глава ведомства будет оставаться под стражей в СИЗО, сообщает пресс-служба суда.Напомним, что экс-силовика обвиняют в получении отката в 12,5 млн рублей от бизнесмена Сергея Ситникова, имя которого фигурировало в «деле Гайзера». Посредниками при передаче взятки были, как считает следствие, адвокат Маргарита Мартиросян и экс-глава ФСКН по Татарстану Фаяз Шабаев. Между тем, бывший сослуживец Виктора Половникова считает, что его подставили.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСыктывкарский городской суд продлил арест бывшему главе МВД Коми еще на два месяца (подробности)