«Коми энергосбытовая компания» возобновит отключение света у должников уже с первых чисел января 2021 года.1 января 2021 года заканчивается действие моратория (постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 424). Мера коснется жителей, долги которых превысили сумму двух месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из соответствующего норматива потребления.По состоянию на 1 декабря общая задолженность за электроэнергию в Коми составляет 4,104 миллиарда рублей, в том числе задолженность населения – 1,305 миллиарда. Если клиенты не урегулируют вопрос с неплатежами в ближайшее время, в отношении них в установленном порядке может быть инициирована процедура ограничения или приостановления электроснабжения. Возобновление услуги будет возможно только после полной оплаты суммы счетов. При этом должников предупреждали о том, что мораторий – лишь временная мера.Согласно Жилищному кодексу РФ, плата за ЖКХ вносится ежемесячно до 10-го числа. Если у плательщика сложилась тяжелая финансовая ситуация, он всегда может обратиться в компанию и оформить рассрочку погашения задолженности, а не доводить ситуацию с неплатежами до крайних мер.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Должникам по ЖКХ из Коми стоит особо приготовиться к Новому году (подробнее)