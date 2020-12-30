Сегодня, 30 декабря, на Театральной площади Сыктывкара заработает необычный фонтан - праздничный арт-объект диаметром 10,5 метров и высотой почти в семь метров.Светодиодная конструкция мерцает огнями и создаёт иллюзию бегущей воды. Вчера ее опробовали в тестовом режиме. Сегодня специалисты окончательно закрепляют все конструкции и светодиодные элементы, вывешивают полотно, закрывающее основание.После этого объект будет настроен на постоянную работу при наступлении тёмного времени суток, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодняя елка в Сыктывкаре вошла в топ-5 самых высоких в РоссииНи за что не угадаете, кто на первом месте (подробности)