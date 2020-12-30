В Коми раскрыто совершенное в 2008 году участниками воркутинской банды «Ифы-Козлова» убийство Ивана Топчиева, который являлся активным членом конкурирующей преступной группировки «Шеверевские».Топчиев, по мнению лидеров ОПС «Ифы-Козлова», был причастен к убийству в октябре 2001 года одного из лидеров данной преступной организации Александра Можаева. Первая попытка расправиться с Топчиевым закончилась неудачей: о планах стало известно правоохранительным органам.После этого подготовкой убийства занялась организованная группа из 10 членов банды. Вячеслав Чижинок и Дмитрий Жирохов (позже погиб в ДТП) были определены в качестве исполнителей, Евгений Скатов и другие лица должны были выступить пособниками.В мае 2008 года исполнители, вооруженные пистолетами с глушителями, через окно проникли в квартиру, где проживал Иван Топчиев, и когда тот вернулся, произвели в него множественные выстрелы, в том числе в голову. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте.В декабре 2020 года производство по уголовному делу прошлых лет было возобновлено. Вячеслав Чижинок и Евгений Скатов задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства, совершенное организованной группой. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Кроме того, в октябре задержан и помещен в СИЗО еще один участник организованного преступного сообщества «Ифы-Козлова» Алексей Казанцев. Он находился в международном розыске.Напомним, ранее приговором суда лидеру преступной организации Юрию Козлову и 19 участникам банды назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 27 лет.Еще трое (Олег Ифа - один из лидеров - и два активных участника преступной организации Акакий Качарава и Сергей Ильин) продолжают находиться в международном розыске, сообщает Следком по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтала известна дальнейшая судьба экс-главы МВД КомиСуд вынес решение (подробности)